Лекция для школьников о блокаде Ленинграда прошла в библиотеке в Дмитрове

Информационно-познавательную программу «Бессмертие и слава Ленинграда» для учеников Дмитровской школы № 2 подготовили сотрудники центральной библиотеки. На мероприятии ребят познакомили с одной из самых трагичных и героических страниц в истории нашей страны.

Школьникам рассказали о страшных годах блокады, когда Ленинград был отрезан от остальной части страны и подвергался постоянным бомбардировкам и обстрелам. Особое внимание уделили подвигам простых людей, которые, несмотря на голод, холод и лишения, делали все возможное для защиты родного города и сохраняли веру в победу.

Важной частью программы стала история Дороги жизни — единственного пути, по которому в осажденный Ленинград доставляли продовольствие и другие необходимые ресурсы. Эта дорога спасала жизни тысяч людей и стала символом надежды.

Мероприятие также включало интерактивные элементы: дети могли задать вопросы и обсудить свои впечатления.Это помогло им лучше понять и прочувствовать всю тяжесть

и героизм тех событий.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что такие мероприятия важны для сохранения и передачи памяти о подвигах предков. «Знание героических страниц истории делает нас сильнее и человечнее», — подчеркнул руководитель муниципалитета.