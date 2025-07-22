Лекция для призывников о здоровом образе жизни прошла в Павловском Посаде

В городском округе Павловский Посад состоялось важное мероприятие в рамках всероссийской акции «Призывник — Защитник Отечества». Представитель местного отдела МВД провела антинаркотическую беседу с военнослужащими одной из воинских частей.

Основной целью встречи стало информирование молодых защитников Родины о серьезных последствиях незаконного употребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством за оборот наркотических и психотропных веществ.

Особое внимание было уделено современным способам вовлечения в наркопреступность, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

Подобные профилактические мероприятия помогают сформировать у призывников и военнослужащих устойчивое осознание вреда наркотиков, способствуют развитию ответственного отношения к своему здоровью и выбору здорового образа жизни.

Акция «Призывник — Защитник Отечества» направлена на воспитание дисциплинированных и сознательных граждан, готовых достойно служить своей стране и защищать ее интересы.