Лекция для подростков о здоровом образе жизни прошла в Дмитрове

Профилактическое мероприятие для старшеклассников, посвященное борьбе с вредными привычками, прошло в Инженерной школе Дмитрова. Ребятам рассказали о пагубном влиянии наркотиков и о ценности здорового образа жизни.

Лекцию провели для того, чтобы научить школьников осознанно и твердо говорить «нет» в ответ на предложение попробовать наркотики. Ребята узнали о том, как запрещенные вещества влияют на физическое и психическое здоровье, как разрушают социальные связи, провоцируют агрессивное и депрессивное поведение. Собравшимся показали анимационный фильм «Просто о сложном». В доступной форме кинолента раскрывает все угрозы наркомании.

Помимо этого, организовали открытую дискуссию, где в атмосфере доверия и поддержки школьники могли задать все интересующие их вопросы и выразить свое мнение.

«Наша главная задача — не запугать ребят, а дать им четкое понимание последствий. Когда подросток осознает, что теряет гораздо больше, чем приобретает, у него формируется внутренний защитный барьер. Живой диалог и возможность открыто спросить о том, что их тревожит, — это самый эффективный способ донести мысль о важности сказать „нет“», — поделилась организатор встречи Ольга Копылова.

По словам первого заместителя главы Дмитровского округа Евгения Тертышникова, такие встречи помогают сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему здоровью и дают им надежные инструменты для противостояния негативному влиянию.