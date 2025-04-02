Лекция для пенсионеров по уходу за зубами прошла в Химках

В Химках в честь Всемирного дня здоровья полости рта для представителей старшего поколения организовали тематическую встречу. Им рассказали о правильном уходе за ортопедическими конструкциями и провели онкоскрининг.

Лекцию провела заведующая стоматологическим отделением «Химкинской стоматологической поликлиники» Оксана Шовкопляс. Она подробно объяснила, какие бывают ортопедические конструкции и как за ними ухаживать. Участники мероприятия посмотрели презентацию и получили ответы на свои вопросы. Завершилась встреча аппаратным онкоскринингом, который мог пройти любой желающий.

Записаться в клуб «Активное долголетие» можно по адресу: улица Кирова, строение № 24, или по телефонам горячей линии +7 495 572-65-14, +7 (495) 572-25-33.

Для участников доступны: кабинет здоровья, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал, кабинет психологической разгрузки и учебный класс.