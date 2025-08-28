Лекция для юных боксеров о психологической подготовке прошла в Балашихе

В спортивной школе олимпийского резерва имени Ляпкина в Балашихе прошла встреча юных боксеров со специалистом по психологической подготовке спортсменов Московской области Геннадием Фоминым. Темой занятия стало управление стрессом и развитие ментальной устойчивости для достижения высоких результатов в спорте.

Геннадий Фомин рассказал о методах управления тревогой, сохранения концентрации и поддержания позитивного настроя. Юные спортсмены узнали, как эффективно справляться с эмоциями и принимать осознанные решения в условиях давления. Особое внимание уделили преодолению стрессовых факторов, таких как конкуренция, неуверенность в себе и страх поражения, которые часто возникают во время соревнований.

«Умение справляться со стрессом позволяет спортсменам не только избавиться от беспокойства, но и полностью раскрыть свой потенциал, демонстрируя профессионализм на ринге», — отметил Геннадий Фомин.

Встреча стала важным шагом в подготовке боксеров, помогая им развить не только физические, но и ментальные навыки, необходимые для успеха. Такие занятия способствуют формированию сильного характера и уверенности, что особенно важно для молодых спортсменов, стремящихся к высоким достижениям.