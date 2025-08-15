Лекция для будущих родителей прошла в Раменском

В Раменском центре материнства и детства продолжает свою работу Школа матерей, где специалисты оказывают всестороннюю поддержку будущим родителям. Недавно здесь прошла лекция, посвященная адаптации к новой роли после рождения ребенка.

Приглашенным экспертом выступила перинатальный психолог Ольга Орехова. Она поделилась с будущими родителями знаниями и практическими советами о том, как пережить период адаптации, наступающий после появления ребенка на свет. В ходе лекции Ольга подробно рассмотрела различные аспекты этого периода, от физиологических изменений в организме матери до психологических трудностей, с которыми может столкнуться семья.

Школа матерей в Раменском центре материнства и детства продолжает свою работу, предоставляя будущим родителям возможность получить необходимые знания и навыки для воспитания детей. Очные встречи проводятся еженедельно по четвергам по адресу: Раменский ЦМиД, улица Махова, дом № 14, третий подъезд, четвертый этаж, конференц-зал.