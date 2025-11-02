Лекция для будущих отцов прошла в роддоме в Подольске

Городской округ Подольск стал местом проведения первых лекций для будущих отцов, организованных в местном роддоме. Вопросы, касающиеся поддержки жены, участия в партнерских родах и необходимых вещей для роддома, волнуют не только женщин, но и мужчин. Именно поэтому врачи акушеры-гинекологи решили провести такие занятия.

На первой лекции присутствующим рассказали о том, как поддерживать супругу перед родами и справляться с возможной послеродовой депрессией. Также обсуждались действия отца в первые часы жизни ребенка. Врач акушер-гинеколог Подольского роддома Александр Маринич отметил важность подготовки.

«Здесь будет рассказываться информация, как максимально быть готовым, оказывать помощь на всех этапах беременности женщины, чтобы у нее беременность прошла максимально комфортно», — отметила она.