Лекция для будущих отцов пройдет в перинатальном центре в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, состоится встреча, посвященная роли мужчины во время беременности и после рождения ребенка. Мероприятие направлено на популяризацию ответственного и осознанного отцовства, а также формирование активной позиции будущих пап в вопросах воспитания и поддержки семьи.

Участники узнают, как подготовиться к партнерским родам, научатся лучше понимать потребности будущей мамы и овладеют навыками оказания первой помощи новорожденному.

Спикерами встречи станут заместитель главного врача перинатального центра, акушер-гинеколог и основатель проекта «Осознанное родительство» Динар Габдрахманов, а также анестезиолог-реаниматолог, научный сотрудник «НИКИ детства» Минздрава Московской области Семен Лаврентьев.

«Осознанное отцовство — это не просто помощь маме, а активное участие в жизни ребенка с первых дней. Совместные роды часто становятся тем моментом, когда по-настоящему пробуждается чувство отцовства — мужчина осознает свою ответственность и роль в семье. Когда папа рядом, семья становится сильнее, а малыш растет в атмосфере любви и уверенности, что особенно важно сегодня. Мы хотим помочь мужчинам более осознанно и без страха подготовиться к новой роли», — отметил Динар Габдрахманов.

Будущих отцов ждет открытая беседа о психологической готовности к отцовству, практические рекомендации по взаимодействию с младенцем и советы специалистов по семейной поддержке.

Встреча состоится 6 ноября в 19:00 по адресу: шоссе Энтузиастов, дом № 12. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.