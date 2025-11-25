Лекция для будущих отцов пройдет в перинатальном центре Балашихи 27 ноября

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе пройдет встреча для будущих отцов, посвященная роли мужчины во время беременности и после рождения ребенка. Мероприятие состоится 27 ноября.

Встреча направлена на популяризацию ответственного и осознанного отцовства, формирование активной позиции мужчин в вопросах воспитания и поддержки семьи. Участникам расскажут, как подготовиться к партнерским родам, понимать потребности будущей мамы, оказывать первую помощь новорожденному и поддерживать психологически родных в послеродовой период.

Выступят заместитель главного врача перинатального центра, акушер‑гинеколог и основатель проекта «Осознанное родительство» Динар Габдрахманов, а также заведующий реанимационно‑консультативным центром новорожденных Александр Поволоцкий.

«Осознанное отцовство — это активное участие в жизни ребенка с первых дней. Совместные роды часто пробуждают чувство отцовства и помогают мужчине осознать свою роль и ответственность. Мы хотим помочь мужчинам подготовиться к новой роли без страха», — отметил Динар Габдрахманов.

Программа включает открытую беседу о психологической готовности к отцовству, практические советы по взаимодействию с младенцем и рекомендации по семейной поддержке.

Встреча пройдет в 19:00 по адресу: шоссе Энтузиастов, 12.