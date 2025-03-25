Лекция для будущих отцов пройдет в Одинцове 26 марта

Проект под названием «Школа будущих отцов» продолжает свою работу в Одинцовском округе. Так, 26 марта в 17:00 состоится лекция для будущих отцов, которую проведет заведующий отделением реанимации новорожденных Одинцовского роддома Иван Шеховцов.

Тема предстоящей лекции — «Беременность — это 9 месяцев вместе». Здесь будет обсуждаться множество важных аспектов, связанных с беременностью и родительством. Специалист расскажет, как подготовиться к новой роли, каким образом можно поддерживать партнершу в это важное время, а также как ухаживать за новорожденным, что поможет папам увереннее чувствовать себя в своей новой роли.

Записаться на лекцию можно в регистратуре Одинцовской женской консультации, позвонив по номеру +7(495)591-42-85. Телефон работает с 8:00 до 18:00, так что у вас есть возможность выбрать удобное время для звонка.

Важно отметить, что участие в лекциях для будущих пап абсолютно бесплатное. Лекция пройдет по адресу: город Одинцово, улица Говорова, дом 10А.