Сегодня 09:24 Лекция для будущих матерей прошла в поселке Быково в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Подольск

Роддома

Медицина

Сотрудники Подольского родильного дома регулярно проводят лекции для беременных жительниц округа. В процессе встречи будущие мамы узнают все тонкости рождения малыша.

Женщинам рассказывают о процессе родов, их видах, а также о преимуществах Подольского роддома. «Наши выездные дни открытых дверей проводятся достаточно часто по всей Московской области. Потому что у многих беременных нет возможности прийти к нам в роддом, нет возможности познакомиться с врачом, который работает непосредственно в роддоме», — рассказала акушер-гинеколог Елизавета Строилова. На этот раз местом проведения мероприятия стала Быковская амбулатория. Местные жительницы с огромным интересом слушали лекцию сотрудников роддома.

Одной из гостей мероприятия стала Карине Кострюкова. Это ее вторые роды, первые были 17 лет назад, в Подольском роддоме. Поэтому и в этот раз было принято решение рожать только в нем.

Еще одна слушательница — Индира Калашникова. Ее первые роды прошли в другом регионе. «Вторые роды будут проходить здесь, в Подольском роддоме. Я недавно сама там лежала на сохранении. Мне понравилось отношение врачей, все позитивно», — поделилась Индира Калашникова. В Быковскую амбулаторию представители роддома приехали впервые, но планируют, что мероприятие в этих стенах станет регулярным. Помимо выездных встреч, тематические мероприятия проводят и в самом роддоме. Например, чаепитие с акушеркой. Это позволяет будущим роженицам пообщаться в неформальной обстановке и узнать ответы на все волнующие их вопросы.