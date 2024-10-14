Лекции в честь 80-летия освобождения Риги от фашистов прошли в Химках

Серию исторических лекций провели в Химках в честь 80-летия освобождения советскими войсками Риги от фашистской оккупации. Патриотическое мероприятие провели в библиотеке № 3.

Ровно 80 лет прошло с момента, когда войска Красной армии освободили правобережную часть Риги. Жителям Химок рассказали о тонкостях проведения наступательной операции.

«Нам рассказали о Рижской наступательной стратегической операции вооруженных сил СССР против немецко-фашистских войск. Спикер поделился с нами интересными фактами о событиях того времени. Большое спасибо организаторам за проведение мероприятия!» — поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Увлекательную лекцию организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Проект направлен на формирование и поддержание интереса населения к истории нашего города и страны. Особенно приятно и важно, что он нашел большой отклик среди местных жителей, которые регулярно посещают мероприятия, проводимые в рамках этого проекта», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.

Всего за три месяца существования проекта в округе провели уже более 300 патриотических встреч для жителей.

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