Лекции по теории цвета пройдут в Черноголовке

С 27 сентября жители и гости наукограда смогут посетить бесплатный образовательный курс по теории цвета, который пройдет в арт-пространстве «Восход». Этот курс предназначен для всех, кто интересуется историей, а также значением и влиянием цвета в нашей жизни.

Программа под названием «История цвета: от радуги Ньютона до Pantone» погружает слушателей в путешествие по миру цвета. В рамках занятий специалисты расскажут, когда и как появилась теория цвета, кто стоял у истоков ее разработки, а также каким образом она эволюционировала на протяжении веков. Особое внимание уделяется роли цвета в современной жизни — от искусства и моды до психологии и культуры.

Занятия будут проходить в очном формате раз в две недели по субботам в 14:00.

«На курсе вы узнаете, как связаны собака Геракла и дорогой краситель древности, какие мифы и заблуждения о цвете продолжают влиять на нас и сегодня, почему любовь к зеленому могла стоить человеку жизни, как желтый стал символом скандала и провокации и многое другое», — сообщили организаторы.