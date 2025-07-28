Лекции по проведению собраний в МКД стартовали в Подмосковье

Для жителей Подмосковья организуют цикл лекций по проведению собраний собственников. Об этом рассказали в МинЖКХ МО.

Организует проект ведомство совместно с Ассоциацией председателей советов МКД региона.

На занятиях слушатели разберут порядок проведения собраний, реестр, формирование повестки, сами этапы мероприятия, информационную систему ЖКХ, а также разберут возможные ошибки.

Также на встречах участникам выдадут подарочные комплекты с полезными материалами.

В ведомстве отметили, что в августе лекции пройдут для участников «Активного долголетия» в Жуковском и Королеве.

Подробная информация о занятиях доступна на сайте.