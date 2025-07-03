Лекции по экологии провели для жителей деревни и поселка в Дмитрове

Сотрудники отдела экологии администрации Дмитрова провели встречу с жителями деревни Хлыбы и поселка Свистуха. На ней поговорили об охране природы и бережном использовании природных ресурсов.

Мероприятие прошло по поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова.

Жителям рассказали о значении развития экологического туризма в регионе, напомнили правила поведения на особо охраняемых природных территориях.

Также им показали информационные щиты на границах таких объектов, пояснили, какие данные и для чего на них обозначают.

«Сохранение природы — это не просто забота об экологии, это вклад в будущее наших детей. Мы должны бережно относиться к уникальным ландшафтам, лесам и водоемам, которые делают наш округ таким живописным. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить баланс между развитием территорий и защитой окружающей среды», — добавил Михаил Шувалов.