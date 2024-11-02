Лекции по безопасности на дорогах проведут в Солнечногорске до 24 ноября

Социальный раунд по безопасности дорожного движения под названием «Засветись» прошел в Солнечногорске. Сотрудники Госавтоинспекции округа провели брифинг в Доме культуры «Испытатель», они напомнили жителям о главных правилах поведения на дорогах в темное время суток.

Цель социального раунда «Засветись» — привлечь внимание к важности использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах. Инструктаж провел заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Павел Терентьев.

По словам Сергея Стрельцова, световозвращающие элементы важны в условиях недостаточной видимости особенно в октябре и ноябре, когда еще нет снега. Их можно носить на одежде, вешать на коляски, санки, рюкзаки.

«Установлено, что для пешехода, использующего такие предметы, снижается риск дорожно-транспортного происшествия в шесть с половиной раз. Родители могут не только показать детям личный пример, но и подойти к вопросу креативно. Например, приобрести для них фликер с мультяшным героем», — добавил он.

Госавтоинспекторы подчеркнули, что в населенных пунктах ношение световозвращающих элементов для пешеходов — это рекомендация. За их отсутствие вне населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей. Однако полицейские акцентировали внимание на том, что главной целью является сохранение жизни и здоровья граждан.

В конце мероприятия детям вручили световозвращающие стикеры и браслеты.

Социальный раунд «Засветись» пройдет в Солнечногорске до 24 ноября и охватит все образовательные учреждения округа. Госавтоинспекторы, юные инспекторы движения и волонтеры также проведут просветительские мероприятия в автошколах, торговых центрах и спортивных секциях.

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