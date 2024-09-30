Лекции об освобождении Смоленска в ВОВ провели в школах Химок
Юные жители Химок смогли узнать подробности освобождения Смоленска. Ребятам показали отрывки из военного фильма и познакомили с интересными фактами истории.
Интересные лекции прочли для учащихся школы «Флагман» и лицея № 15. Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».
«Такие уроки важны, особенно для подрастающего поколения. Историю нужно помнить и нельзя забывать», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.
Всего в Химках с начала лета провели свыше 300 патриотических мероприятий. Развитию молодого поколения в округе уделяют большое внимание. Лекции по истории и культуре России проводят регулярно.
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