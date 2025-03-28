Лекции об истории Химок прошли ко Дню образования города

Серия мероприятий ко Дню образования города прошла в Химках. Местным жителям рассказали интересные факты о становлении и развитии родного округа.

Историческая лекция состоялась в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Участие в ней приняли воспитанники местной конной школы, их родители, тренерский состав, активисты и муниципальные депутаты.

«Химки продолжают оставаться лидером Подмосковья по многим показателям, являясь городом, где гармонично сочетаются высокие технологии, социальная поддержка и забота о природе», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Кроме того, урок истории прошел в компании «Сходня-Инжиниринг». Сотрудники предприятия не только прослушали лекцию, но и приняли участие в интерактивных культурно-развлекательных активностях, а также поделились собственными воспоминаниями о том, как город выглядел раньше.

Мероприятия организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — сохранить культурное и историческое наследие.