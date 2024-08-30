Лекции об искусстве от всемирно известных художников пройдут в Ленинском округе

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Всемирно известные художники и теоретики проведут лекции в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Посетить мероприятия все желающие смогут 31 августа, а также 7 и 14 сентября. Вход свободный по предварительной регистрации.

Деятели искусства расскажут о паблик-арте. Так, 31 августа Роман Ермаков, вошедший в топ-5 паблик-арт — художников по версии AD Magazine Russia, выступит с лекцией на тему «Паблик-арт в России: что нужно знать?!». На встрече обсудят развитие монументального искусства с 1920-х годов до наших дней и основные тренды в этом направлении.

В субботу 7 сентября в 17:00 художник и теоретик Дмитрий Гутов поделится своим опытом, расскажет о творческом пути и исследованиях в различных медиа — от живописи до цифрового искусства. Он также проведет мастер-класс, который позволит глубже понять современную скульптуру и видео-арт.

Армен Апресян выступит 14 сентября в 12:00. Он представит лекцию, посвященную Бульдозерной выставке. Она будет основана на воспоминаниях участников и погрузит слушателей в атмосферу того времени.

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dpa

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