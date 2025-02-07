Лекции о штурме Грозного русской армией во время войны в Чечне провели в Химках

Уроки истории прошли во всех микрорайонах Химок. Познавательные лекции организовали в память о штурме Грозного российской армией в годы второй чеченской военной кампании.

Патриотические встречи провели в школе «Флагман» и в Доме культуры «Лунево». Собравшимся рассказали о сражениях под Грозным. Бои продолжались больше двух месяцев, в результате погибли почти полторы тысячи солдат.

«Штурм Грозного стал частью контртеррористической операции. Она проходила в связи с нападением базировавшихся на территории Чечни незаконных вооруженных формирований на Дагестан в августе 1999 года», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Жители не только прослушали познавательную лекцию, но и ознакомились с документальной хроникой.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Так, с июля 2024 года в округе реализуют масштабную общественную программу, направленная на сохранение культурного наследия, традиций и достижений.