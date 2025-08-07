Лекции о подвигах защитников крепости Осовец прошли в Химках

В волонтерском центре и дошкольном отделении «Катюша» прошли лекции, посвященные обороне крепости Осовец во время Первой мировой войны. Обе встречи организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Особое внимание уделили «атаке мертвецов» — случаю, когда выжившие после газовой атаки солдаты с кровавыми повязками на лицах отбили штурм значительно превосходящих сил противника.

На мероприятие пришли участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, депутаты Алексей Фёдоров и Юлия Мамай. Они подчеркнули значимость патриотического воспитания, а также положительно оценили интерес молодежи к историческим темам.

«Уже более года в Химках проводят многочисленные встречи, которые посвящены событиям нашей страны. Приятно видеть положительные отклики, особенно наших молодых людей», — отметила Юлия Мамай.

На встрече в дошкольном отделении «Катюша» гости учреждения узнали о подвиге, посмотрели тематический фильм, а также познакомились с историей врачебной династии приглашенного гостя. Он продемонстрировал медицинское оборудование — как старинное, так и современное.

Депутат Евгений Иноземцев подчеркнул, что это важная работа — приобщаться к ценностям своей страны, любить ее и быть готовыми защищать.

Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп добавила, что программа помогает выстраивать диалог между поколениями, делая рассказ о прошлом понятным и живым.