Лекции о подвигах ветеранов прошли в школе-интернате в Дмитрове

Неделя памяти Великой Победы состоялась в Яхромской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении семи дней проходили лекции и тематические уроки, на которых рассказывали про подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны.

Методическая неделя посвящена духовно-нравственной культуре. Она направлена на укрепление патриотизма и уважения к истории среди воспитанников школы-интерната в Яхроме.

Для учеников 4-х классов прошла беседа «Святая Русь — истоки духовного мужества». На ней ученики узнали о корнях русского народа, которые помогли выстоять в трудные времена.

Беседу о героях Великой Отечественной войны «Мы помним…» организовали для учеников 8 «Б» и 9 «Б» классов.

Ученики 4 «А» и 4 «Б» классов узнали о роли священнослужителей в годы войны, а ученикам 6 «А» класса рассказали про духовных лидеров и защитников истории в беседе «Хранители Русского государства».

На презентации «Есть ли место подвигу в мирное время?» ученики размышляли о мужестве и героизме в повседневной жизни. Учащимся 5, 6 и 7-х классов поведали про сверстников, которые внесли вклад в Победу, на уроке «Маленькие герои большой войны».

Методические недели в Яхромской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ОВЗ позволяют сохранять память о героизме предков и воспитывают любовь к родине.

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