Лекции о новых технологиях провели для школьников в Наро-Фоминске

Фойе школы № 7 в Наро-Фоминске встретило гостей необычно: робот-собака припадала на передние лапы и заглядывала в глаза каждому ученику. Такой «встречающий» из металла и проводов задал тон всему событию — более 200 школьников 6–11-х классов погрузились в мир высоких технологий на Фестивале школьных проектов «Область ИИзменений».

Для ребят организовали мастер-классы по робототехнике и искусственному интеллекту, рассказали об открытии в Наро-Фоминске IT-колледжа. Кульминацией подготовки стала лекция заведующего лабораторией цифровой трансформации образования Высшей школы экономики Ивана Карлова, который рассказал о возможностях нейросетей и будущем образования.

Но и сами школьники уже активно экспериментируют с ИИ. Среди представленных проектов — чат-боты в помощь предпринимателям и студентам, сайты о городе и его возможностях. Особое внимание привлекла работа шестиклассников из школы № 5: они создали варианты праздничного оформления Наро-Фоминска к 100-летию города.

Ребята защищали проекты, посвященные познанию мира профессий, творчеству, улучшению школьной среды и профессиональному самоопределению.

Как отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина, такие фестивали помогают развивать способности школьников, открывают новые горизонты и выявляют талантливую молодежь.