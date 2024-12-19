Лекции о боевой машине «Катюша» провели для школьников в Химках

Серию образовательных лекций и легендарной реактивной системе залпового огня «Катюше» провели в Химках. Например, учащимся школы № 1 рассказали о том, как создавалась боевая машина.

Подобную встречу организовали в школе № 8 имени Матвеева. Помимо лекции здесь для присутствующих также провели тематический концерт.

Музыкальный коллектив «Родные напевы» исполнил знакомые всем песни военных лет, а художественные коллективы образовательного учреждения представили творческие номера.

«„Катюша“ завоевала любовь всех воинов Красной Армии — от рядовых до маршалов. Ее залпы наводили ужас на фашистов и поднимали боевой дух наших солдат. Грозное оружие с ласковым женским именем во многом предопределило ход Великой Отечественной войны», — подчеркнула директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятия провели в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений». Ее начали реализовывать в Химках в июле. Следующий год — юбилейный: к 80-летию Победы уже готовят масштабный цикл встреч.

«Программа направлена на формирование любви к Родине у населения, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени. Многие из патриотических мероприятий, которых сегодня проводят в нашем округе, стали возможны благодаря этой программе», — поделилась директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.