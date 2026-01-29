Лекции о блокадном Ленинграде прошли в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

Памятные мероприятия состоялись в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в 82-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Участниками образовательно-просветительских лекций стало более 100 школьников, студентов, «Волонтеров Подмосковья» и бойцов СВО.

Руководитель местного отделения организации «Боевое братство» Владимир Кузовлев напомнил молодежи о преемственности поколений защитников Отечества и вручил медаль «Ветерану боевых действий» — участнику СВО Евгению с позывным Дюна.

Заместитель директора музея-заповедника, депутат окружного совета Роман Сунгуров, проводивший лекции, рассказал о длившейся 872 дня блокаде Ленинграда, ставшей беспрецедентным примером мужества, героизма и жертвенности советского народа.

«Это наши ежегодные мероприятия, они ориентированы на подрастающее поколение. Рассказать школьникам и студентам об этапах борьбы города и его жителей против немецко-фашистских оккупантов, о судьбах людей и их подвиге — крайне важно. Это сохранение нашей исторической памяти», — подчеркнул Роман Сунгуров.

Слушатели задали лектору множество вопросов о восстановлении Ленинграда и его пригородов, где были разрушены или полностью уничтожены объекты культурного наследия, а также о Нюрнбергском процессе, на котором история блокады города стала одним из доказательств зверств нацистов.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил организаторов лекций за проведенную важную работу. «Такие встречи — не просто уроки истории. Это передача эстафеты ценности жизни, мужества и любви к Родине от ветеранов — сегодняшним защитникам, от участников СВО — школьникам и студентам», — сказал руководитель муниципалитета.