Лекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут в Чехове

Серию посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне встреч организовали в городском округе Чехов. В библиотеке прошел патриотический час «Битва за Москву. Первая победа».

В детской библиотеке в Чехове продолжается цикл лекций, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для маленьких жителей округа провели патриотический час «Битва за Москву. Первая победа». Детям рассказали об одном из ключевых сражений Второй мировой войны — Битве за Москву, которая продлилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

Ребятам представили материалы о роли Битвы за Москву, участники мероприятия побеседовали о тех трудностях и событиях, через которые прошли воины. Школьники делились впечатлениями и задавали вопросы.

Заведующая Детской библиотекой Юлия Ефремкина отметила, что такие встречи развивают чувство патриотизма у детей, помогают им лучше узнать историю своей страны.

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