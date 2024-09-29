Лекции к 175-летию со дня рождения физиолога Павлова провели в Химках

Благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» для жителей прошли лекции, приуроченные к 175-летнему юбилею со дня рождения физиолога Ивана Павлова. Всего в округе с 1 июля этого года организовали свыше 250 патриотических мероприятий.

В химкинской библиотеке № 3 провели тематическую встречу к 175-летию со дня рождения советского физиолога Ивана Павлова. Гостям мероприятия рассказали интересные факты о жизни и деятельности ученого. Муниципальный депутат Александр Васильев также посетил лекцию.

«Иван Петрович — выдающийся деятель отечественной науки. В 1904 году он получил Нобелевскую премию. Именно под его началом была создана наука о высшей нервной деятельности», — напомнил он.

Вторая встреча прошла в лицее № 10. Оба мероприятия провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Широкомасштабный проект „Химки. Успех в единстве поколений“ призван сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени, коими сегодня являются участники специальной военной операции», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.

Депутат Галина Болотова отметила, что в Химках с 1 июля текущего года реализуют проект «Химки. Успех в единстве поколений». За это время для горожан провели свыше 250 патриотических мероприятий: мастер-классы, исторические лекции, встречи с военнослужащими специальной военной операции, открытые кинопоказы.

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