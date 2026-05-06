Лекции и выставки проведут на фестивале усадебной культуры в Дубровицах 16 мая

На территории усадьбы «Дубровицы» в городском округе Подольск 16 мая впервые состоится областной фестиваль «Губернское событие». Инициаторами проекта выступили Министерство культуры и туризма Московской области и администрация округа.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет точкой притяжения для всех, кто интересуется историей, искусством и атмосферой дворянских усадеб.

Пространство фестиваля охватит сразу несколько площадок — от залов культурно-просветительского центра «Дубровицы» до Липового парка, Певческого поля и территории у храма Храм Знамения в Дубровицах.

Центральной частью программы станет конкурсный блок, включающий театр костюма, исполнение романсов, исторические танцы и искусство колокольного звона.

Гостей ждет насыщенная просветительская и развлекательная программа. В течение дня пройдут лекции, посвященные подмосковным усадьбам и их владельцам, где расскажут о малоизвестных фактах и судьбах исторических персон.

Запланированы художественные выставки, мастер-классы и ярмарка декоративно-прикладного творчества. Отдельное внимание уделят интерактивным форматам: посетителям предложат погрузиться в атмосферу XIX века через театрализованные прогулки с элементами светского досуга — от гаданий по книгам до языков веера и цветов.

На открытых площадках развернутся народные гуляния с участием фольклорных и театральных коллективов, будет работать пленэр подольских художников, а также зоны отдыха, гастрономические точки и фотолокации.

Одним из заметных событий станет фестиваль колокольного звона возле стен храма, а также концертная программа, посвященная жанру романса.

Все активности будут проходить параллельно, позволяя гостям самостоятельно выстраивать маршрут по площадкам. Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.