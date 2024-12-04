Лекции и семинары в честь годовщины Битвы за Москву пройдут в Химках

Патриотические мероприятия 5 декабря пройдут во всех микрорайонах округа. Исторические лекции и семинары посвятят началу контрнаступления советских солдат в Битве за Москву в 1941 году.

Открытый урок организуют в школе «Флагман» и детской библиотеке № 3. Школьникам напомнят, что предшествовало историческим событиям, как они проходили и какое значение имели для истории страны.

«Мы вспоминаем героические страницы истории, чтим память павших защитников Отечества, слушая рассказы о тех, кто самоотверженно сражался за свободу и независимость Родины», — отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Учащиеся тридцать первой школы и школы «Виктория» примут участие в тематической интеллектуальной игре. Отвечать на вопросы детям помогут их родители. Муниципальный депутат Надежда Смирнова поведает собравшимся историю ее отца, героя Великой Отечественной войны.

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