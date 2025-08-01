Лекции и перформансы проведут на арт-фестивале в Одинцове в августе

Арт-фестиваль современной культуры пройдет в парке Малевича в Одинцове 30 и 31 августа. Там проведут концерты, спектакли, перформансы и лекции об искусстве.

«Малевич. Фестиваль современной культуры» пройдет при организации дирекции по развитию парков и при поддержке регионального Минкультуры. Под открытым небом для гостей проведут концерт, лекции, образовательные программы и спектакли. Они смогут посетить перформансы и выставку «Символы Подмосковья».

Главной точкой притяжения станут арт-объекты экспозиции «При чем тут Малевич?», которые превратятся в интерактивные локации. У инсталляции «Человек бегущий» проведут поэтические чтения, а у «Частного солнца» — спектакль.

Со 2 по 23 августа в парке состоится образовательная программа, где гостей познакомят с миром авангарда. Первая лекция будет посвящена идеям флюидности в искусстве и их проявлениям в моде и культуре.

Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.