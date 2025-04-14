Лекции и мастер-классы ко Дню космонавтики прошли в Химках

В Центральной городской библиотеке для жителей организовали лекции, мастер-классы и интерактивные активности на тему освоения космоса. Участниками события стали как дети, так и взрослые.
В библиотеке имени Лавочкина в Химках состоялась образовательная программа «Открывая галактику: Семейное космическое приключение». Посетителям рассказали о развитии отечественной космонавтики и вкладе НПО имени Лавочкина в исследование космоса.
С лекцией выступил член Международной академии космонавтики Владислав Соловьев. Он поделился информацией о запуске первых аппаратов к Марсу и Венере и современных достижениях в космической отрасли. Посетители библиотеки ознакомились с историей НПО имени Лавочкина и узнали о его вкладе в развитие космической науки и технологий.
Для гостей провели мастер-класс по живописи на тему космоса, а также занятие под названием «Нейрогалактика», на котором участники создавали изображения при помощи нейросетей. Дополнением к программе стали полеты в виртуальный космос — с помощью очков VR участники погрузились в цифровое путешествие по галактике.
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