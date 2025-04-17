Лекции и конкурсы профмастерства пройдут на всероссийском молодежном форуме

Со 2 по 5 июля 2025 года в Пермском крае пройдет XIII Всероссийский форум рабочей молодежи. Его организуют Федеральное агентство по делам молодежи, Центр содействия молодым специалистам и правительство Пермского края. Форум пройдет в очном формате и соберет активных, талантливых молодых специалистов со всей России в возрасте от 14 до 35 лет.

Главная цель форума — поддержать молодую рабочую молодежь и дать ей возможность реализовать себя и свои инициативы. Это площадка для тех, кто хочет расти в своей профессии, обмениваться опытом, прокачивать навыки и узнавать новое.

Особое внимание уделят популяризации рабочих профессий и технических специальностей, в том числе, в ключевых отраслях экономики. Участников ждут стратегические сессии, тематические лекции, образовательные семинары, состязание «Человек труда» и грантовый конкурс от Росмолодежи, с помощью которого можно получить поддержку на свои проекты.

Программа форума будет состоять из четырех блоков: день заезда и три дня активной работы. Принять участие могут молодые специалисты, студенты профильных учебных заведений, участники «Движения первых» и лидеры молодежных советов компаний.

Организаторы отмечают, что форум — это возможность расширить круг профессиональных знакомств, получить новые знания, показать себя и заявить о своих идеях. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте «Молодежь России» и подать заявку на платформе «Росмолодежь.Форумы» до 2 мая 2025 года.