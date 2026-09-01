Лекции и экскурсии прошли в центральной библиотеке Раменского округа

В центральной библиотеке Раменского округа в рамках Дня открытых дверей прошли лекции, экскурсии и творческие встречи. Особое внимание уделили работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

После капитального ремонта библиотека преобразилась в стиле «лофт», сохранив историческое наследие бумагопрядильной фабрики. Кабинеты назвали «цехами»: «Цех слова и мысли», «Цех вдохновения», «Цех-лаборатория». Появились зоны для индивидуальной и групповой работы и многофункциональная аудитория.

Мероприятие началось с книжного буккроссинга «Читающая улица», затем провели викторину, обзорную экскурсию по библиотеке и квартирник литературного объединения «Раменские зори» со стихами и песнями под гитару.

Центральной частью дня стали лекции специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Психолог Мария Косенкова рассказала о терапевтических сказках, которые помогают малышам справляться со страхами и капризами. Дефектолог и тифлопедагог Антонина Мальцева провела открытый урок о современных средствах обучения незрячих и слабовидящих детей.

«Библиотека достаточно широко работает с людьми с нарушением слуха, а вот с детками и людьми с нарушением зрения направление достаточно узкое. Я хотела бы донести информацию о том, какие есть тифлотехнические средства, с помощью которых можно помочь детям с нарушением зрения обучаться чтению и письму в детском саду и в школе», — рассказала Антонина Мальцева.