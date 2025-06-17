Лекции для молодежи о здоровом образе жизни организуют в Дмитровском округе

В Дмитровском округе продолжается антинаркотический месячник, направленный на профилактику вредных привычек и популяризацию здорового образа жизни среди подростков и молодежи. В рамках акции в пришкольных лагерях дневного пребывания организован широкий комплекс мероприятий.

В их числе: спортивные и закаливающие программы, просветительские лекции и беседы о вреде наркотиков, игры-соревнования и «Веселые старты», творческие конкурсы рисунков, плакатов и видеороликов, тематические стенды и театрализованные постановки, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Филиалы Комплексного молодежного центра «Сфера» активно участвуют в профилактической работе — здесь проходят лекции и дискуссии о рисках употребления наркотиков, алкоголя и табака, а также о важности осознанного выбора в пользу здоровья.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул, что важно не просто предупредить об опасности наркотиков, а предложить молодежи интересные, здоровые альтернативы. Спорт, творчество, общение — все это помогает формировать устойчивую жизненную позицию.

Месячник способствует повышению осведомленности несовершеннолетних о разрушительных последствиях наркотиков, разъяснению ответственности за участие в их незаконном обороте и вовлечению молодежи в активную социальную жизнь с негативным отношением к психоактивным веществам.