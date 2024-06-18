Лекции для беременных прошли в центре охраны материнства и детства в Подмосковье

Лекция о послеродовом периоде провели в областном центре охраны материнства и детства в Подмосковье. Ее посетили будущие мамы региона.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, занятия в центре проходят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей». Уроки вызывают большой интерес у женщин.

«Послеродовой период — это очень непростое время. Появившемуся на свет малышу уделяется максимум внимания, на первый план выходят вопросы правильного кормления и ухода за ребенком, изменения режима дня, переживания о том, правильно ли развивается младенец. Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», — рассказала перинатальный психолог Стационарного отделения № — Родильный дом Лилия Иващенко.

Она добавила, что традиционно саму беременность наблюдают с особым вниманием, а после родов визиты к врачу становятся все реже, поэтому важно не забывать о своем здоровье в это время.

Лекции проводят каждый понедельник кроме первой недели месяца в 11:00 на базе Женской консультации № 2 в Люберцах. Запись не требуется.

На следующе занятии участницам расскажут об особенностях питания во время беременности.

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