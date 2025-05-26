Лекции для активистов «Молодой гвардии» прошли в Воскресенске

Познавательные мероприятия состоялись в рамках партийных проектов «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия». Члены «Молодой гвардии» и сторонники партии прослушали две лекции.
Дарья Шешанкова провела встречу, посвященную сетевому этикету. Она рассказала о том, как правильно вести себя в интернете, напомнив о необходимости уважительно общаться в комментариях и чатах. Спикер также объяснила молодогвардейцам важность формирования правильного имиджа не только в жизни, но и в цифровой сфере.
Темой второй лекции стала фотосъемка на смартфон. Анастасия Парахина рассказала о важности социальных сетей как инструмента личного и общественного продвижения.
Полученные новые знания помогут молодежи чувствовать себя в медиапространстве более уверенно и эффективнее делиться своей работой с окружающими.
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