Лекторий об освобождении Смоленска в 1943 году прошел в Химках

В парке «Дубки» провели важную встречу, посвященную одному из ключевых моментов Великой Отечественной войны — освобождению Смоленска в 1943 году. Это событие — не просто дата в истории, это символ мужества, героизма и непоколебимой воли русского народа.

На встрече химчане смогли принять участие в игре «Зарница» — это способ прикоснуться к прошлому, почувствовать дух солдат того времени, освоить навыки командной работы и ответственности.

«В августе-сентябре 1943 года советские войска провели Смоленскую операцию — сложную и масштабную наступательную кампанию, в ходе которой был снят многолетний захват города врагом. Смоленск имел огромное стратегическое значение: он был важнейшим транспортным узлом и крепостью на пути к Москве. Это стала мощнейшая победа, которая приблизила день полной Победы, вдохнула надежду в сердца миллионов и укрепила нашу страну», — отметила Надежда Смирнова.

«Быть патриотом — значит помнить и ценить подвиг наших предков, беречь страну, ее историю и будущее. В наше время, когда мир меняется стремительно и порою нестабилен, важно сохранить ту же стойкость, что и герои Смоленска 1943 года. Мы должны быть едины, сильны и готовы к вызовам сегодняшнего дня», — поделилась депутат Юлия Мамай.

Память о великом прошлом вдохновляет всех строить крепкую и независимую нацию, где каждый будет чувствовать свою ответственность и гордость за Родину.

Народный депутат Артур Каримов напомнил, что история России учит нас, что только вместе, объединив усилия, мы сможем преодолеть любые трудности — так же, как это сделали наши предки во время суровых испытаний войны.