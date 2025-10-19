Лекторий о фильме «Летят журавли» прошел в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках провели кинолекторий, который объединил членов клуба, активных жителей и почетных гостей. Встреча была посвящена годовщине выхода на экраны советского и мирового кинематографа — фильма Михаила Калатозова «Летят журавли».

С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Советское кино умело говорить о войне с невероятной искренностью, без фальшивого пафоса. Оно демонстрировало и подвиг, и боль, и героизм, и человеческую трагедию. Очень важно сегодня помнить эти картины и демонстрировать их подрастающему поколению. Они учат сопереживанию и показывают, что за каждой великой победой стоят судьбы обычных людей», — отметил Валентин Герасимов.

В теплой атмосфере за чаем с пирогами и конфетами участникам мероприятия рассказали о творчестве выдающегося режиссера Михаила Калатозова, после чего состоялся просмотр его легендарной картины. Фильм «Летят журавли» стал единственной советской полнометражной лентой, завоевавшей «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, и до сих пор остается одним из самых честных произведений о том, как война ломает судьбы, разлучает влюбленных и заставляет делать сложнейший нравственный выбор.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь защищают нашу страну, особенно важно, чтобы помнить о цене той Великой Победы. Такие фильмы помогают прочувствовать, понять, за что сражались наши предки и за что сражаются наши ребята сейчас», — поделился Николай Томашов.