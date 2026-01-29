Лекторий о блокаде Ленинграда прошел в Сходне

В лицее № 21 состоялось мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда от блокады. Встреча объединила школьников, жителей и общественных деятелей, чтобы вспомнить одну из самых трагических страниц истории.

Мероприятие прошло 27 января и было приурочено к годовщине полного освобождения Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В зале собрались ученики лицея, жители микрорайона, депутат Химок Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Гостям показали документальные фильмы, в том числе «Таня Савичева. 9 строк» и «Горький хлеб войны», рассказывающие о судьбах людей, переживших блокаду. Кроме того, школьники подготовили литературные выступления, творческие коллективы представили тематические номера.

Выступая перед участниками, Руслан Шаипов отметил, что подвиг жителей Ленинграда напоминает о нашей ответственности перед прошлым. По его словам, ленинградцы выдержали испытания, которые сегодня сложно представить, и сохранение этих свидетельств необходимо для того, чтобы каждое новое поколение понимало, какой силой духа обладали люди того времени.

Кульминацией встречи стала тематическая выставка. На ней были представлены архивные документы, личные вещи блокадного периода и произведения, посвященные войне. Все экспонаты предоставил музей воинской и боевой славы, работающий при лицее.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в Химках особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Он отметил, что в округе регулярно проходят мероприятия, помогающие жителям глубже узнавать историю в рамках региональной программы «Успех в единстве поколений».