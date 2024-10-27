Лекторий на тему меценатства провели в Коломне

Научно-просветительский лекторий «История.РФ» впервые организовали в Коломне. В нем поучаствовали представители управления президента РФ, министры и глава городского округа.

Встречу посвятили теме меценатства и просветительской деятельности русских промышленников. В пленарном заседании поучаствовали заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а также глава городского округа Коломна Александр Гречищев и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Неслучайно, что это мероприятие проходит в Коломне. Именно Коломна тесно связана с некоторыми фамилиями таких известных благотворителей, как Бибиковы, Губонины, Струве», — сказал помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Проведение лектория в округе планируют сделать традиционным.

«Каждый уголок Коломны наполнен очень важными историческими событиями и людьми, которые жили в нашем городе и оставили такое богатое культурное и духовное наследие. Безусловно, развитие нашего города неразрывно связано с меценатством и просвещением. И сегодня хочется вспомнить каждого, кто внес частицу своего труда в развитие и процветание нашей территории», — прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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