Лейтенант полиции из Дубны победила в биатлоне на Спартакиаде

В городе Дубне служит лейтенант полиции, инспектор по розыску Дарья Шаврова. Она демонстрирует, что женственность и профессионализм — важные качества для работы в правоохранительных органах. Дарья эффективно использует системы видеонаблюдения «Безопасный регион» и «Поток» для отслеживания автомобилей и водителей, находящихся в розыске.

Путь в профессию для нее был предопределен любовью к юриспруденции, которую она получила в университете. Работа в полиции предоставляет ей не только сложные задачи, но и возможности для самореализации.

«У нас замечательный коллектив, — признается лейтенант. — Здесь всегда поддерживают любые начинания».

Когда Дарья решила принять участие в Спартакиаде, коллеги сплоченно поддержали ее. Результат превзошел все ожидания: победа в зимнем служебном биатлоне на Спартакиаде Московской области. Для Дарьи, которая никогда не занималась биатлоном профессионально, этот успех стал настоящим подарком судьбы.

Любовь к лыжам у Дарьи с детства. Сегодня у нее уже спортивный разряд. Зимой она тренируется в живописных лесопарковых зонах, а летом поддерживает форму на лыжероллерах.

В преддверии Международного женского дня Дарья Шаврова обращается ко всем женщинам: «Ничего не бойтесь, любите и берегите себя!». Ее история — подтверждение того, что даже в самой мужественной профессии можно оставаться нежной и целеустремленной.