Легкоатлеты спортшколы «Авангард» в Мытищах выступили на первенстве России

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Воспитанники мытищинской спортивной школы «Авангард» представили Московскую область на первенстве России по легкой атлетике в Брянске. Тимофей Шилов установил личный рекорд в тройном прыжке и стал бронзовым призером соревнований.

Юные мытищинцы Тимофей Шилов, Ильяс Авамилев и Артем Исаченко выступили в составе сборной команды Московской области на первенстве России по легкой атлетике в Брянске. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Подарок себе в день своего рождения 21 июля сделал спортсмен Тимофей Шилов. Юноша прыгнул на 15 метров 52 сантиметра, установив личный рекорд в тройном прыжке. Тимофей стал бронзовым призером соревнований.

Легкоатлеты Ильяс Авамилев и Артем Исаченко показали высокий результат в составе эстафетной команды 4×400 метров — 3 минуты 14,50 секунд. Ребята вошли в шестерку лучших.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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