Легкоатлеты из Серпухова стали призерами чемпионата и первенства Подмосковья

Спортсмены из городского округа Серпухов продемонстрировали отличные результаты на чемпионате и первенстве по легкой атлетике (спорт ЛИН), которые прошли 13 февраля в Щелкове. В соревнованиях участвовали более 30 атлетов из разных муниципалитетов Московской области.

Серпухов представляли пять участников клуба «Равные возможности»: двое из них выступили в первенстве, а трое — в чемпионате. Программа включала дистанции 800 и 200 метров, а также прыжки в высоту, с возможностью участия в двух дисциплинах.

Серпуховские спортсмены вернулись домой с тремя медалями: Илья Грицев завоевал золото и серебро в беговых дисциплинах на 800 и 200 метров соответственно, а Наталья Мишина стала бронзовым призером на дистанции 200 метров в чемпионате.

Администрация городского округа Серпухов поздравила атлетов клуба «Равные возможности» с успешным выступлением.