Легкоатлеты из Московской области выиграли 5 медалей на соревнованиях в Брянске

С 13 по 15 июля в Брянске прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике «Памяти заслуженного тренера РСФСР Е. П. Синяева». Команда Московской области завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые медали выиграли Алексей Завалий в беге на 100 метров, Максим Федяев в беге на 400 метров, Анна Садовничева в беге на 400 метров.

Серебряную медаль в беге на 800 метров получил Сергей Дубровский. Бронзовыми призерами стали Николай Вербицкий в беге на 800 метров и Александр Бабенко в толкании ядра.

Всероссийские соревнования памяти Е. П. Синяева — это традиционный старт в легкоатлетическом календаре. Турнир проводится в рамках государственной программы «Спорт России».