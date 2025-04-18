Легкоатлеты из Егорьевска стали призерами забега в Рязанской области

Команда «Егорьевск RUN» приняла участие в шоссейном забеге «Открытие сезона», прошедшем в селе Ласково Рязанской области. Это первое выездное соревнование сезона для егорьевских спортсменов.

В забеге участвовали два представителя команды: Евгения Кириллова и Виталий Макаров. Евгения показала отличные результаты, заняв третье место в абсолютном зачете на дистанции 10 километров со временем 43 минуты 12 секунд. Виталий Макаров, выступавший в роли концертмейстера, был отмечен как лучший в своей категории.

Забег «Открытие сезона» проводится ежегодно и собирает любителей бега со всей страны. В этом году участники преодолевали дистанции 10 и 16 километров. Мероприятие стало отличной возможностью для спортсменов проверить свою физическую подготовленность после зимнего перерыва.

Участие в таких соревнованиях способствует повышению спортивного мастерства и популяризации здорового образа жизни среди жителей Егорьевска. Команда «Егорьевск RUN» продолжит тренировки и готовится к следующим соревнованиям, стремясь к новым достижениям и победам.