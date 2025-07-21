Легкоатлеты из Чехова выиграли 6 медалей на чемпионате Московской области

Три золота, серебро и две бронзы выиграли воспитанники спортивной школы «Витязь» муниципального округа Чехов на чемпионате Московской области. Соревнования проходили 17 и 18 июля на стадионе «Метеор» в Жуковском.

Как отметил заместитель главы по спортивной деятельности Вадим Шевырев, обладателями золотых наград соревнований стали: Анастасия Степанова в беге на три тысячи метров, а также Андрей и Дарья Дроздовы в ходьбе на пять тысяч метров. Серебряная медаль у Дениса Кобзева также в ходьбе на 5000-метровке. На третью ступень пьедестала почета поднялись Маргарита Снегирева и Дмитрий Дюгаев снова в ходьбе на пять тысяч метров.

Успешное выступление воспитанников спортивной школы «Витязь» стало возможным благодаря наставникам Александра и Натальи Пятаевых.

Развитие легкой атлетики проходит в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья».