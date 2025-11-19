Легкоатлеты из Чехова стали призерами международного турнира

17 ноября в Минске прошли открытые соревнования Республики Беларусь по спортивной ходьбе памяти Венславовича. Муниципальный округ Чехов на турнире представили воспитанники спортивной школы «Витязь».

Андрей, Александр и Дарья Дроздовы стали единственными участниками из России на этих соревнованиях.

В мужском заходе на 5000 метров Андрей Дроздов показал личный рекорд: 21:23,0. Он обошел многих лидеров национальной сборной Белоруссии, но занял четвертое место.

В заходе юношей до 18 лет на 3000 метров Александр Дроздов также показал свой лучший результат — 12:46,1. Он стал серебряным призером, уступив победу лишь спортсмену из Минска.

А Дарья Дроздова из семейного трио, выступив в заходе среди девушек до 18 лет на 3000 метров, завоевала бронзовую медаль с результатом 14:47,2.

К соревнованиям атлетов подготовили тренеры Александр и Наталья Пятаевы.