Легкоатлеты из Чехова стали призерами международного турнира

Соревнования по легкой атлетике TerengganuSuperhero International Track & Field Championship проходили в городе Куала‑Теренгану в Малайзии 29 и 30 августа. Чехов на международной арене представили воспитанники спортивной школы «Витязь» и училища олимпийского резерва № 4.

Спортсменам вели напряженную борьбу за награды на протяжении двух дней. В результате ребята из Чехова привезли домой шесть золотых и одну серебряную медали.

Злата Магницкая одержала победу в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 метров. Александр Дроздов стал победителем в беге на 3 тысячи метров и в спортивной ходьбе на этой же дистанции. Дарья Дроздова принесла в копилку команды золотую медаль в спортивной ходьбе на 2 тысячи метров и серебряную в беге на той же дистанции.

Подготовкой спортсменов к соревнованиях занимались тренеры Александр и Наталья Пятаевы.