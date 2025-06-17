Легкоатлеты из Чехова победили на областном турнире

Первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет прошло на стадионе спортивного комплекса «Подолье». За медали и призы поборолись более 600 человек.

Легкоатлеты спортивной школы «Витязь», которая носит имя двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Васильева, успешно выступили на этих соревнованиях и завоевали семь медалей по разным дисциплинам.

В спортивной ходьбе на дистанции три тысячи метров Дарья Кузьминова и Дмитрий Дюгаев заняли первое место, а Марии Бэжиряну и Константину Богданову присвоили серебро.

В беге на две тысячи метров с препятствиями второе место заняла Ульяна Дорошенко, а в беге на 1500 метров — Артем Лебедев. Серебряным призером в секторе тройного прыжка стал Матвей Бундович.

Тренируют спортсменов Даниил Коднев, Александр и Наталья Пятаевы.