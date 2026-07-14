Легкоатлеты из Балашихи стали победителями чемпионата России

В Смоленске закончились всероссийские соревнования по легкой атлетике, в рамках которых прошли состязания среди спортсменов в возрасте до 23 лет. Команда из Балашихи, представляющая спортивную школу «Орион», продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав золотые медали в смешанной эстафете 4×400 метров.

В состав чемпионской четверки вошли талантливые воспитанники тренера Кристины Угаровой: Артемий Устинов, Алиса Даурцева, Василий Пименов и Арина Хритошкина. Их слаженная работа и высокая командная дух позволили им одержать победу в напряженной борьбе с соперниками из других регионов.

Кроме того, балашихинские спортсмены продемонстрировали высокие результаты в личных дисциплинах. Алиса Даурцева завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров, а Арина Хритошкина добавила в копилку команды бронзовую медаль на дистанции 400 метров.

«Эти победы — результат огромного труда спортсменов, профессионализма тренерского состава и сильной школы легкой атлетики, которая сложилась в Балашихе. Гордимся нашими чемпионами», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов из 25 регионов России. Успех команды «Орион» только укрепил репутацию Балашихи как спортивного центра.